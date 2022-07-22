Mısır fiyatları 8 ayın en düşük seviyesinde

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'de olumlu hava koşullarına yönelik tahminlerin küresel arz endişelerine azaltmasıyla yüzde 1.1 düşüşle yaklaşık 8 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Buğday fiyatları da Karadeniz bölgesindeki arzın yükseleceği beklentileriyle yüzde 2'den fazla düştü.

Rusya'nın Ukrayna işgali ile dünya genelini etkileyen gıda krizini hafiletmesi beklenen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak.

Söz konusu anlaşma Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının tahıl ihracatına açılması için gerçekleşecek.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları 5.63 dolar/bushel yani 221.6 dolar/ton ile 30 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra yüzde 1.1 ekside 5.67 dolar/bushel, yani 223.2 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Buğday yüzde 2.3 düşüşle 7.87 dolar/bushel yani 289.2 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi yüzde 0.5 düşüşle 12.95 dolar/bushel yani 475.8 dolar/ton seviyesine geriledi.