Mısır fiyatları bir haftanın en yüksek seviyesinde

Mısırın Chicago borsasında işlem gören kontratları, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayımlanan raporun hasat kalitesinin kötüleştiğine işaret etmesinin ardından yüzde 2'nin üzerinde yükselerek bir haftanın zirvesini gördü.

USDA raporunun soya fasulyesi hasadı kalitesinin de kötüleştiğini göstermesiyle, soya fasulyesi yüzde 1.8 yükseldi.

USDA'nın haftalık yayımladığı ve mısır, soya fasulyesi ve ilkbahar buğdayının hasat kalitesini değerlendirdiği rapor hububat koşullarının kalitesinin analistlerinin beklentilerinin üzerinde gerilediğini gösterdi.

Buğday fiyatları kazanımlarını artırdı

Buğday fiyatları, Rusya'nın Odesa limanına yaptığı saldırı nedeniyle Ukrayna'dan tahıl ihracatına yeniden başlanması için imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına dair endişeler oluşmasıyla kazanımlarını artırdı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları gün içinde 5.99 dolar/bushel ile 19 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 2.3 artışla 5.97 dolar/bushel, yani 235 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 1.8 artışla 13.70 dolar/bushel yani 503.4 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday yüzde 1.9 yükselerek 7.84 dolar/bushel yani 288.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.