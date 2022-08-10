Mısır fiyatları bir haftanın zirvesinden geriledi

Mısırın Chicago borsasında işlem gören kontratları, fiyatların dünkü seansta sıcak ve kuru hava koşulları beklentileriyle bir haftanın zirvesini görmesinin ardından soluklanmasıyla büyük oranda yatay seyretti. Buğday fiyatları art arda üçüncü günde de yükseldi, ancak Ukrayna'dan tahıl ihracatının artacağı yönünde beklentiler kazanımları sınırladı.

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) soya fasulyesi ve mısır hasadı değerlendirmelerini beklentilerin üzerinde düşürmesinin ardından ABD'nin ekim alanlarının bulunduğu Ortabatı bölgesindeki hava koşulları ve hasat kalitesi piyasanın izlediği temel unsurlar oldu.

Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından ihracata yeniden başlayan gemilerle ilgili ilerleme sağlanması ve Rusya'nın üretiminin rekor seviyeye ulaşacağı yönünde beklentiler buğday fiyatlarında kazanımları sınırladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları sınırlı artış kaydederek 6.14 dolar/bushel, yani 241.7 dolar/ton seviyesinden işlem gördü. Soya fasulyesi yüzde 0.1 değer kaybederek 14.27 dolar/bushel yani 524.3 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 0.5 yükselerek 7.85 dolar/bushel yani 288.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.