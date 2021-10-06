Mısır fiyatları üç gündür düşüyor

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'de hasat döneminin hızla devam ederek zaten bol olan küresel arzı daha da artırmasıyla üst üste üçüncü günde de geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0.1 gerileyerek 5.37 dolar/bushel, yani 211.4 dolar/ton seviyesine indi.

Commonwealth Bank of Australia'nın tarım strateji direktörü Tobin Gorey, "Mısır hasadındaki iyileşme piyasalardaki iyimserliği kötü etkiledi" dedi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) pazartesi günü yaptığı açıklamada, mısır hasadının %29'unun tamamlandığını ve beklentilere paralel şekilde beş yılın ortalaması olan yüzde 22'inin üzerinde yer aldığını belirtti.

Öte yandan buğday fiyatları dünkü düşüşün ardından toparlanırken, soya fasulyesi hafif geriledi. Buğday yüzde 0.5 artışla 7.48 dolar/bushel yani 274.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.1 düşerek 12.49 dolar/bushel yani 458.9 dolar/ton seviyesine geriledi.