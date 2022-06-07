Mısır fiyatlarında 'kalite' düşüşü

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'de mahsul kalitesinin beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla küresel arza dair endişelerin hafiflemesi ve fiyatları baskılamasıyla geriledi.

Buğday fiyatları gerilese de, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar tırmanmaya devam ederken Karadeniz'den gerçekleşen sevkiyatlarda uzun süreli aksamalara dair endişelerden destek alarak dünkü seansta elde edilen kazanımların çoğunu korudu.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları dün yüzde 2 yükselmesinin ardından bugün yüzde 0.6 artışla 7.38 dolar/bushel, yani 290.5 dolar/ton seviyesine geriledi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından dün yayımlanan raporda ABD'de mısır mahsulünün yüzde 73'ünün iyi kalitede olduğu bildirirken, bu oran beklentilerin üzerinde seyretti. Tarım Bakanlığı Raporu, 2022 mahsulünün kalitesine ilişkin ilk rapor olma özelliği taşıyor.

Buğday dün yüzde 5'in üzerinde yükselmesinin ardından bugün yüzde 0.4 gerileyerek 10.88 dolar/bushel yani 399.8 dolar/ton seviyesine düştü. Soya fasulyesi dün belirgin bir değişim göstermeden kapanmasının ardından bugün yüzde 0.2 artışla 17.03 dolar/bushel yani 625.7 dolar/ton seviyesine yükseldi.