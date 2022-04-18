Mısır fiyatlarında son durum

Son dönemde iklim koşulları ve jeopolitik gerilim nedeniyle yükselişine devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik ortamı üretim noktasında da belirsizlikleri beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz hafta ABD'nin orta batısında yaşanan olumsuz hava koşulları ekim alanlarını olumsuz etkilerken, ekim zamanının gecikebileceği endişeleri yaşanıyor. Bu endişeler mısır fiyatlarının yükselmesine neden olurken, mısıf fiyatları yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları perşembe günü 7.83 dolardan kapanmasının ardından bugün 7.90 dolar/bushel, yani 311 dolar/ton seviyesine yükseldi. ABD borsaları Cuma günü Paskalya tatili nedeniyle kapalı kalmıştı.