Mısır fiyatlarındaki düşüşü 'etanol' sınırladı

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, önceki seansta gördüğü iki ayın zirvesinden geriledi ancak etanola yönelik güçlü talep ve ABD'de hasatla ilgili endişeler kayıpları sınırladı.

Buğday ve soya fasulyesi fiyatları geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları dün yüzde 2.5 yükseldikten sonra bugün 0.4 düşüşle 5.55 dolar/bushel, yani 218.5 dolar/ton seviyesine geriledi.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne göre, haftalık ABD etanol üretimi günde 1.106 milyon varile çıkarak, kayıtlara geçen en yüksek ikinci seviye oldu. ABD etanol üretimi Aralık 2017'de günlük 1.108 milyon varile yükselmişti.

Soya fasulyesi yüzde 0.2 düşüşle 12.47 dolar/bushel yani 458.2 dolar/ton seviyesine geriledi.

Buğday yüzde 0.7 düşüşle 7.54 dolar/bushel yani 277.0 dolar/ton seviyesine geriledi.