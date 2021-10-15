Mısır ve buğday fiyatlarında haftalık düşüş sürüyor
Mısır fiyatları ikinci haftayı ekside bitirmeye hazırlanırken, soya fasulyesi ve buğday fiyatları baskı altında kaldı.
Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları gerileyerek ikinci haftayı ekside bitirmeye hazırlanırken, soya fasulyesi ABD'de yeni hasat döneminin ardından mahsullerin artacağı beklentileriyle baskı altında kaldı.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0.3 azalarak 5.15 dolar/bushel, yani 202.7 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır fiyatları haftalık bazda yüzde 3 gerileyerek art arda ikinci haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor.
Soya fasulyesi haftalık bazda yüzde 3'ten fazla ekside bulunarak, 20 Ağustos'tan bu yana en büyük haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor.
Buğday fiyatları ise önceki seansta artıda kapandıktan sonra bugün geriledi.
Buğday haftalık bazda yüzde 1.5'ten fazla ekside bulunarak, art arda ikinci haftalık düşüşü kaydetmeye hazırlanıyor.