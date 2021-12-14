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Mısır ve soya fasulyesi fiyatlarında yağış düşüşü

Mısır ve soya fasulyesi fiyatları Güney Amerika'da yağış tahminlerinin ardından düştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Mısırın ve soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Güney Amerika'da yağış tahminlerinin üretimin daha fazla olacağı beklentilerini artırmasıyla kayıplarını artırdı.

Buğday fiyatları iki gün üst üste yükseldikten sonra geriledi.

Commonwealth bank of Australia'da tarım strateji başkanı Tobin Gorey, "Meteoroloji uzmanlarının Paraguay ve Brezilya'da yağış tahminleri piyasalarda baskı yarattı" dedi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları %0.6 azalarak 5.82 dolar/bushel, yani 229.1 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi %0.2 azalarak 12.41 dolar/bushel yani 456.0 dolar/ton seviyesine düştü.

Buğday %0.6 gerileyerek 7.84 dolar/bushel yani 288.1 dolar/ton seviyesine düştü.