Mısır ve soya fasulyesi fiyatlarında yükseliş sürüyor

Mısırın ve soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Güney Amerika'daki ürünler için elverişsiz koşullar yaratan kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle kazanımlarını artırarak son ayların en yüksek seviyelerini gördü.

Soya fasulyesi fiyatları böylece art arda dokuzuncu seansta kazanım kaydederek dört aydan uzun sürenin en yüksek seviyesini gördü.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları bugün yüzde 0.7 artışla 13.50 dolar/bushel, yani 496.0 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır yüzde 0.6 artışla 6.09 dolar/bushel yani 239.8 dolar/ton seviyesine yükseldi. Mısır art arda dördüncü seansta yükselerek yaklaşık altı ayın en yüksek seviyesini gördü.

Buğday fiyatları art arda altı seans yükseldikten sonra bugün hafif geriledi. Buğday yüzde 0.2 düşüşle 8.13 dolar/bushel yani 298.7 dolar/ton seviyesine geriledi.