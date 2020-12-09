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Moody's, petrol fiyatını gelecek yıl 40-45 dolar tahmin ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Brent petrol fiyatını gelecek yıl 40-45 dolar tahmin ediyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Moody's tarafından hazırlanan raporda, fiyatın gelecek yıl 40-45 dolar, orta vadede ise 45-65 dolar aralığında işlem görmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, beklenen fiyattan petrol üreticilerinin ancak en ucuz rezervleri araştırabilecekleri kaydedildi. Daha yüksek marjlı kaynaklara erişim için şirketlerin 50-55 dolarlık fiyata ihtiyaç duyacakları yorumu yapıldı.