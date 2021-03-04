Nikel 2 ayın en düşük seviyesine düştü

Çinli Tsingshan'ın büyük tedarik anlaşması yaptığını açıklamasından sonra Shanghai'de de nikel fiyatları aşırı tedarik endişeleri nedeniyle geriledi. Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli nikel, %5 düşerek 16.555 dolar/tona kadar geriledi ve 31 Aralık 2020'den beri en düşük seviyesini gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Haziran vadeli nikel kontratı, %6 düşerek 130.510 yuan/ton (20.176 dolar) ile 5 Şubat'tan beri en düşük seviyesine indi.



Çinli nikel ve paslanmaz çelik devi Tsingshan Holding Group'un Huayou Cobalt ve CNGR'ye 100 bin ton nikel mat tedarik anlaşmasının fiyatlar üzerinde baskı yaptığı belirtildi. Analistler, Tsinshan'ın seri üretiminin arz yanlı bir reformu tetikleyeceğini, nikel sülfat için arz darboğazının kırıldığını belirterek, nikel fiyatlarının yükselmesi için sınırlı alan olduğuna dikkat çekti.



LME'de bakır fiyatları ise bir miktar düştü. TSİ 05.56'da %0,1 düşerek 9.094 dolar/tona, kalay %1,2 düşerek 23.800 dolar/tona indi. ShFE'de bakır fiyatları %1,2 geriledi.