Nikelde işlemler durdu, metallerde düşüş başladı

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Nikel fiyatlarında dünkü yükseliş bugün de devam edince Londra Metal Borsası'ndaki (LME) işlemler durduruldu. LME'de dün yüzde 90 yükselen en yakın vadeli nikel kontratları, bugün ton yüzde 100'lük artışla başına 100 bin doların üzerine çıktı. Nikel fiyatlarının geçen haftayı 30 bin doların hemen altında kapattığını da hatırlatalım. 2021 yılını 20 bin dolardan tamamlayan nikel fiyatları, pandemi öncesinde ise 10 dolar sınırının altında işlem görüyordu..

Nikelde işlemler durdu diğer metaller düştü

Londra Metal Borsası'nda sabah saatlerinde niket fiyatları ile başlayan yükseliş hareketi, nikel de işlemlerin durdurulması sonrası bir miktar yavaşladı. Hatta bazı metallerde fiyatlar dünkü kapanışa göre düşüşe geçti. LME'de yüzde 10'dan fazla artarak 4.520 dolara kadar çıkan çinkü, öğleden sonra yüzde 2 civarı eksiye döndü. Çinko gün içinde Aralık 2006'dan beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

LME'de bakır da sabah saatlerindeki yüzde 4 artıdan kapanışta yüzde 1 civarı ekside. Bakır 10.600 doları gördükten sonra 10.200 dolar civarında. Alüminyum ise yüzde 5 civarı artışla 3.920 dolardan gördükten sonra yüzde 5'in üzerinde düşüşte ve 3.520 dolardan işlem görüyor.

Çin'de paslanmaz çelik vadeli işlemleri, nikel fiyatlarının iki katından fazla artmasıyla yüzde 12'lik günlük limitiyle rekor seviyeyi gördü. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Nisan vadeli paslanmaz çelik kontratı, gündüz işlemlerinde 22.125 yuan/ton (3.503,56 dolar) ile sona erdi. Kontrat, günlük limit oranında arttı.

Nikel fiyatları neden yükseldi? Nikel başta olmak üzere tüm metal fiyatlarındaki artışta Rusya'ya karşı artan yaptırımların tedarik endişelerini tetiklemesi başrolde bulunuyor. Öte yandan yaşanan yükselişlerde piyasalar için özel bir durum olan 'açıkta sıkışma'nın da etkili oluyor. Açıkta sıkışma, yeterli arz olmadığından dolaryı fiyatların arttığı bir piyasada hisse senedi ve emtia vadeli işlem kontratlarında açığa satış stratejisini yoğun kullandığı dönemlerde yaşanabiliyor. Bu durumda zarar eden yatırımcılar pozisyon kapattıklarında piyasalardaki arz da azalıyor. Bu sarmal hem arzı azaltırken hem de fiyatların daha hızlı yükselmesine neden oluyor. Fiyatlardaki artış o kada hızlı yaşanıyor ki Londra Metal Borsası dünyanın en büyük bankalarından China Construction Bank'a nikeldeki pozisyonları için teminat tamamlama çağrısında bulundu.

Talep arttı nikel depoları boşaldı

Ukrayna'yı işgali gerekçesyle birçok ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya, paslanmaz çelik ve elektrikli araç pillerinde kullanılan nikel ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu kendi başına sağlıyor. Artan talep sonrasında nikel stolarında da sert düşüşler yaşanıyor. LME'ye kayıtlı depolardaki nikel stokları, 76 bin 830 tonla 2019'dan bu yana en düşük seviyesinde.