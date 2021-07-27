Olimpiyat madalyalarının ‘emtia’ değeri milyonlarca dolar ediyor

Evrim KÜÇÜK

Olimpiyatlarda sporcuların kazandığı madalyaların emtia değeri milyon dolarlarla ifade ediliyor. Londra merkezli finans kuruluşu ETX Capital, modern olimpiyatların başladığı 1896’dan bu yana ülkelerin kazandığı madalyaların değerini hesapladı. Olimpiyat madalyalarını mevcut metal fiyatlarından satsalardı, hangi ülkenin değerli metal varlığı ne kadar olurdu?

Araştırmaya göre listenin ilk sırasında 822,6 bin sterlinle (1,14 milyon $) ABD geliyor. Bugüne kadar 2 bin 542 madalya kazanan ABD’nin ardından Rusya 442,9 bin sterlinle ikinci sırayı, Almanya 383,8 bin sterlinle üçüncü sırayı alıyor. İngiltere ise, çeyrek milyon sterlinin üzerinde değerle dördüncü sırada. Dünyanın en büyük spor organizasyonu Olimpiyat Oyunları, COVID-19 salgını nedeniyle verilen bir yıllık ertelemenin ardından start aldığı Tokyo'da devam ediyor. Londra merkezli finans kuruluşu ETX Capital, 1896’da modern Olimpiyatların başlamasından bu yana elde ettiği galibiyet sayılarına göre ülkelerin kazandığı madalyaların parasal değerini hesapladı.

Olimpiyat madalyalarını mevcut metal fiyatlarından satsalar hangi ülkenin en büyük geliri elde edeceğine gösteren araştırmaya göre listenin ilk sırasında 1.14 milyon dolarla (822 bin 581 sterlin) ABD geliyor. Bugüne kadar 2.542 madalya kazanan ABD’nin ardından Rusya 442 bin 863 sterlin ile ikinci sırayı alırken, Almanya 383 bin 840 sterlinle üçüncü sırayı alıyor. İngiltere çeyrek milyon sterlinin üzerinde değerle dördüncü sırada. İlk onun geri kalanını Çin ve Avustralya hariç, Avrupa ülkeleri oluşturuyor.

Madalyaları en değerli sporcu Michael Phelps

Elde ettiği madalyaların parasal değeri en yüksek sporcu ise ünlü yüzücü Michael Phelps. ETX’e göre Phelps madalyalarını satsaydı 3 gümüş, 2 bronz ve 23 altın madalya ile birinci sırada yer alacaktı. Phelps'in yanı sıra yedi ABD'li sporcu daha ilk 25'e girdi. Listede ikinci sırada SSCB'den jimnastikçi Larisa Latynina ve üçüncü sırada Finlandiyalı atlet Paavo Nurmi yer alıyor.

Altın madalyalar genellikle altınla kaplandığından, çoğunlukla gümüşten ve bazen bakır gibi diğer malzemelerle karıştırıldığından, ETX ekibi hesaplamalarında Olimpiyat madalyalarının saf altın, gümüş ve bronzdan yapılmadığını dikkate aldı. Gümüş madalyalarda da ağırlıklı olarak gümüş kullanılmasına karşın başka metaller de bulunuyor. Bronz madalyalar çoğunlukla bakırdan yapılıyor. Altın madalyaların tamamen sarı metalden üretilmesi sadece 1912'ye kadar sürdü. Araştırma ekibi, her Olimpiyat etkinliğinin hem büyüklük hem de kompozisyon açısından kendi madalyalarını ürettiğini de hesaba kattı. Örneğin, Rio'daki Olimpiyat madalyaları 500 gr ağırlığındaydı ve gümüş madalyalar yüzde 100 gümüşten yapılmış olsa da, altın madalyalardaki altın miktarı yüzde 1.2 idi. Bronz madalyaların yüzde 95 bakır ve yüzde 5’i çinkodan oluşuyordu.

Altın madalyadaki metalin değeri 508 dolardan 790 dolara çıktı

Rio Olimpiyatları’ndaki altın madalyalarda kullanılan metalin toplam değeri 508 dolarken, Tokyo’da bu rakamın 790.34 dolara çıktığı, gümüş madalyalardaki metalin değerinin de 261 dolardan 440 dolara yükseldiği hesaplanıyor. Günümüzde Uluslararası Olimpiyat Komitesi, altın madalyanın en az altı gram altın ve yüzde 92,5 saflıkta gümüş içermesini şart koşuyor.