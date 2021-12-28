Omicron, bakır fiyatlarını 1 ayın zirvesine çıkardı

Çin'de bakır fiyatları, hızla yayılan Omicron koronavirüs varyantının küresel talep üzerinde etkisine yönelik endişelerin hafiflemesi ile bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Şubat vadeli bakır kontratı, sabah seansı sonrası yüzde 1 artarak 70.410 yuan/tona (11.050 dolar) çıktı. Kontrat erken saatlerde 70.870 yuan/ton ile 26 Kasım'dan beri en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, erken verilerin yeni koronavirüs varyantının daha hafif semptomlara neden olabileceğini göstermesinin risk hissiyatını geliştirdiğini belirtti.

Londra metal Borsası, bugün tatil nedeniyle kapalı.

ShFE'de nikel yüzde 0,3, kurşun yüzde 0,3, kalay yüzde 0,1 arttı.