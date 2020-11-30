OPEC+ 2021 yılı petrol üretim politikasında henüz uzlaşma sağlayamadı

OPEC+ üyeleri hali hazırda günlük 7,7 milyon varil olan üretim kısıntısının 1 Ocak'tan itibaren günlük 5,7 milyon varile indirilmesi planının ertelenip ertelenmeyeceğini tartışıyorlar.

Görüşmelere yakın kaynaklar, "Müzakereler arz kısıntısının cari seviyede 3-4 ay daha uzatılmasına odaklanlış durumda. Üretim kısıntısının derinleştirilmesi veya vari seviyede 6 ay uzatılması fikirlerinin kabul edilmesi daha düşük bir olasılık. Ancak henüz bir görüşbirliği sağlanmış değil. Masada pek çok farklı görüş var" ifadelerini kullandılar.

OPEC+ toplantısı bugün Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.