OPEC+ beklentiler doğrultusunda arz artışını yükseltmedi

Petrol fiyatları dün, ABD ve büyük ithalatçıların ek arz çağrılarına rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın da dahil olduğu müttefiklerinin (OPEC+) aylık arz artışını günde 400 bin varilde sabit tutma kararı etkisiyle yükseldi.

Her iki gösterge petrol fiyatı da, önceki gün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin haftalık stok verilerinin geçen hafta beklenti üzerinde yükselmesinin ardından, düştükten sonra OPEC’in arz musluklarını açmama ısrarıyla dün yeniden güçlü yükselişler kaydetti.

OPEC+ toplantısı ardından TSİ 17:30’da Brent ham petrolü vadeli işlemleri gün içinde 84,49 dolara, ABD hafif petrolü (WTI) ise 83,42 dolara kadar yükselmişti.

Brent ve WTI fiyatları TSİ: 18:00’da sırasıyla 83,11 ve 81,76 dolara yükseldi.