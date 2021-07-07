OPEC+ çatırdadı, fiyat öngörüleri fırladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim politikasındaki anlaşmazlık nedeniyle pazartesi günkü toplantılarının iptal edilmesi petrol fiyatlarının son 3 yılın zirvesini görmesine yol açtı. Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) grubun arz hedefinin çok düşük olduğunu savunması ve üretim kapasitesini artırmak istemesi nedeniyle anlaşmaya varılamayan OPEC+’ın 18. Bakanlar Toplantısı da iptal edildi. Söz konusu anlaşmazlık sebebiyle bazı uzmanlar petrol fiyatlarının gelecek günlerde varil başına 100 doları görebileceğini iddia ederken, bazı uzmanlar ise bu durumun petrol piyasasındaki volatiliteyi artırdığını ve üyelerin üretimi artırmaya karar vermesi riskini doğurabileceğini belirtiyor. OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo’nun grup toplantısının ertelendiği açıklaması sonrası konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak, The Financial Times’a yaptığı açıklamada, grubun petrol üretimi konusunda bir anlaşmaya varamamasının BAE’nin mevcut tutumundan kaynaklandığı ve petrol fiyatlarını yükselttiğini belirtti. Söz konusu kaynak, “Piyasanın geçici sıkıntılarını hafifletmeye yardım etmek için iyi bir fırsatı kaçırdık. Şimdi yüksek petrol fiyatlarının sorumluluğunu BAE almalı” dedi.

BAE: 2022’ye uzayacaksa koşullar değişmeli

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazroui ise pazar günü CNBC’ye yaptığı açıklamada “Bize göre iyi bir anlaşma değildi” derken, BAE’nin kısa süreli bir arz artışını destekleyeceğini fakat söz konusu politikanın 2022’ye kadar uzatılması için daha iyi şartlar talep ettiğini ekledi. Grubun anlaşmaya varamadığı haberlerinin ardından Brent petrol, TSİ 08:00’da yüzde 0,01 düşüşle 74,52 dolara çekilirken, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,11 artışla 73,45 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları 100 doları görebilir

Söz konusu yükselişin ardından en iddialı öngörü ABD eski enerji bakanı Dan Brouillette’den geldi. Brouillette, “Petrol fiyatlarının varil başına çok kolay bir şekilde 100 dolara, hatta belki daha yükseğe çıkmasını bekleyebilirsiniz” dedi. Öte yandan fiyatların bir anda düşmesinin de “eşit derecede olası” olduğunu belirten Brouillette, bunun OPEC üyelerinin kendi yoluna gidip kendi üretimlerini yapmaya karar verirlerse olabileceğini vurguladı. ING Economics de OPEC+'nın bir anlaşmaya varamamasının petrol fiyatlarında kısa süreli bir artış sağlayabileceğini, ancak "aynı zamanda daha geniş kapsamlı bir anlaşma için sonun başlangıcına işaret edebileceğini ve dolayısıyla üyelerin üretimi artırmaya başlama riskine de işaret edebileceğini "söyledi.