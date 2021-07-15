OPEC: Küresel petrol talebi 2022’de pandemi öncesine dönecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) yayınladığı aylık raporunda küresel petrol talebinin 2021’in geri kalanında güçlü şekilde toparlanacağını, 2022’de ise özellikle ABD, Çin ve Hindistan’ın büyümesinden de güç alarak COVID-19 pandemisi öncesi seviyelere döneceğini öngördü.

OPEC’e göre küresel petrol talebi 2022’de yüzde 3,4 artarak 99,86 milyon varil/gün düzeyine ulaşacak ve 2022’nin ikinci yarısında ortalama 100 milyon varil/gün düzeyinin de üzerine çıkacak. 2019’da ortalama talep OPEC verilerine 99,98 milyon varil/gündü. Örgüt 2021 için talebin 5,95 milyon varil artacağı öngörüsünü ise değiştirmedi.

Bir Reuters haberinde Suudi Arabistan ve BAE’nin arz kesintilerinin azaltılması konusunda uzlaşıya vardığı öne sürülmesi ise petrol fiyatlarını çarşamba yüzde 2, bugün ise yüzde 1’in üzerinde düşürdü. Brent’in varili 73,19 dolara kadar gerilerken, WTI da 71,50 dolara kadar geriledi.

Fitch, Suudi Arabistan’ın görünümünü ‘durağan’a yükseltti

Petrol fiyatlarında talep kaynaklı rallinin Suudi Arabistan ekonomisine iyi geleceğini öngören uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch de ülkenin görünümünü ‘negatif’ten ‘durağan’a yükseltti. Petrol fiyatlarındaki artış ve hükümetin mali konsolidasyon adımlarını gerekçe olarak gösteren Fitch A olan kredi notuna ise dokunmadı.