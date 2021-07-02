OPEC+ müzakerelere bugün de devam edecek

OPEC+ Bakanlar Ortak İzleme Komitesi'nin dün yaptığı toplantıda, ağustos ayı için üretim artırımı konusunda uzlaşma sağlamadı. Toplantı bugüne ertelendi.



Irak Petrol Bakanı Abdul Jabbar yaptığı açıklamada, OPEC+ üyelerinin global petrol piyasasında istikrarı ve dengeyi sağlama ortam hedefini başaracak bir anlaşmaya varmak için müzakerelere bugün de devam edeceklerini söyledi.



Irak basınında yer alan haberlere göre, Rusya ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen ve üretimin ağustos ayından itibaren aylık günlük 400 bin varil artırılmasını öngören teklife BAE, Kazakistan ve Irak güçlü şekilde muhalefet ettiler.



OPEC'ten yapılan açıklamaya göre OPEC+ Bakanlar Ortak İzleme Komitesi bugün Türkiye saati ile 16:00'da bir araya gelecek ve OPEC+ Bakanlar Toplantısı da saat 17:30'da başlayacak.