OPEC petrol talebi tahminlerini değiştirmedi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) fiyatlar üzerinde baskı yaratan Delta varyantının yayılmasıyla ilgili endişelere rağmen, 2021'de dünya petrol talebinde güçlü bir toparlanma ve gelecek yıl daha fazla büyüme olacağı yönündeki tahminini değiştirmedi.

OPEC raporunda, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiği belirtildi ve “Ancak, bu ivmeyi kolayca azaltabilecek çok sayıda zorluk var. Özellikle COVID-19 ile ilgili gelişmelerin yakından izlenmesi gerekecek” ifadeleri kullanıldı.

OPEC, 2022'de petrol talebi tahmini de geçtiğimiz aya göre değiştirmeyerek, günlük 3,28 milyon varil artış beklendiğini açıkladı.

OPEC ve IAE çelişiyor

OPEC'in talebin pandeminin neden olduğu son gerilemeyi görmezden geleceğine dair güveni, perşembe günü görünümünü azaltan Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) tahminleriyle çelişiyor. IEA, Delta varyantının yayılmasının küresel petrol talebindeki toparlanmayı yavaşlatacağını öngörüyor.

Uluslararası enerji gözlemcisi aylık raporunda, artan petrol talebinin temmuz ayında seyrini tersine çevirdiğini ve son COVID-19 dalgasının ülkelerin yeniden kısıtlamalar uygulamasına yol açmasıyla yılın geri kalanında daha yavaşlayacağını öngördü.

IEA, "Özellikle Asya'da olmak üzere bazı büyük petrol tüketen ülkelerde uygulanan yeni COVID-19 kısıtlamaları hareketliliği ve petrol kullanımını azaltmaya hazır göründüğü için 2021'in ikinci yarısı için büyüme daha keskin bir şekilde düşürüldü. COVID-19 Delta varyantının hızla yayılması Çin, Endonezya ve Asya'nın diğer bölgelerindeki teslimatları baltaladığı için talebin temmuz ayında düştüğünü tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

IEA, geçen ay talep düşüşünü günlük 120 bin varil olarak belirledi ve büyümenin yılın ikinci yarısında geçen aya göre yarım milyon varil daha düşük olacağını tahmin etti.