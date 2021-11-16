OPEC, petrolde arz fazlası bekliyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, petrol piyasalarında aralık ayında ve önümüzdeki yıl arz fazlası olmasını beklediklerini açıkladı.

Barkindo, Abu Dabi'deki bir konferansta gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC'in küresel ekonomik toparlanmanın devam etmesini sağlamak için bir sebebi olduğunu da ifade etti.

Mohammad Barkindo, "Bunlar çok dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor" dedi.

IEA, öngörüsünü değiştirmedi

Uluslararası Enerji Ajansı da küresel petrol talebi öngörüsünü bir önceki rapora göre sabit tutarak, bu yıl için 170 bin varil, 2022 yılı için ise 210 bin varil artış öngörüsünü yineledi.

Böylece, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 491 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 282 bin varil olması bekleniyor. Talebin, gelecek yıl ise günlük 3 milyon 371 bin varil artışla 99 milyon 653 bin varile ulaşarak salgın öncesi seviyelerine dönmesi öngörülüyor.

Rapora göre, salgının ortaya çıktığı 2020'de günlük 90 milyon 791 bin varile kadar gerileyen küresel petrol talebi, 2019'da 99 milyon 542 bin varil seviyesinde gerçekleşmişti.