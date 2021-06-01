OPEC+ toplantısında mevcut üretim planlarının sürmesi kararı bekleniyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) Teknik Komitesi’nin dün sona eren toplantısı sonrasında bugün OPEC+ üye ülkelerinin bakanları bir araya gelerek gelecek dönem için üretim politikasını şekillendirecekler.



OPEC+'a yakın kaynaklar toplantıda daha önce açıklanan üretimini kademeli olarak artırılması kararının teyit edilmesinin beklendiği belirttiler.

Kaynaklara göre, toplantıda temmuz ayı sonrası dönem için üretim politikası konusunda karar alınmayacak. Zira OPEC+ üyeleri önce gelecek verileri görmek istiyorlar.



OPEC+'ın muhtemel üretim kararlarında İran'a yönelik ambargoların kalkması ve bu ülkenin petrol üretiminin yeniden artması ihtimallerinin de dikkate alınacağı tahmin ediliyor. OPEC+ teknik komitesinin dün yılın son çeyreği için 2 milyon varillik stok erime tahmini yapması petrol fiyatlarını yükseltmişti.