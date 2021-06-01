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OPEC+ toplantısında mevcut üretim planlarının sürmesi kararı bekleniyor

OPEC+ toplantısında mevcut üretim planlarının değişmeden devam etmesi ve temmuz sonrası için bir karar alınmaması bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) Teknik Komitesi’nin dün sona eren toplantısı sonrasında bugün OPEC+ üye ülkelerinin bakanları bir araya gelerek gelecek dönem için üretim politikasını şekillendirecekler.

OPEC+'a yakın kaynaklar toplantıda daha önce açıklanan üretimini kademeli  olarak artırılması kararının teyit edilmesinin beklendiği belirttiler.

Kaynaklara göre, toplantıda temmuz ayı sonrası dönem için üretim politikası  konusunda karar alınmayacak. Zira OPEC+ üyeleri önce gelecek verileri  görmek istiyorlar.

OPEC+'ın muhtemel üretim kararlarında İran'a yönelik ambargoların kalkması  ve bu ülkenin petrol üretiminin yeniden artması ihtimallerinin de dikkate  alınacağı tahmin ediliyor. OPEC+ teknik komitesinin dün yılın son çeyreği için  2  milyon varillik stok erime tahmini yapması petrol fiyatlarını yükseltmişti.