OPEC+ üretim kısıntılarının uzatılmasına komite desteği

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri'nin (OPEC+) üretim kısıntısına uyumu ve petrol piyasasının durumunu gözden geçirmek için toplanan Ortak Teknik İzleme Komitesi, hali hazırda günlük 7,7 milyon varil olarak uygulanan üretim kısıntısının 3 ay daha uzatılması fikrine destek verdiğini duyurdu.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre üretim kısıntısının cari seviyesinin yıl sonundan itibaren 3 ay uzatılması önerisi yarın yapılacak OPEC+ Ortak Bakanlar Komitesi toplantısında da ele alınacak.

OPEC'in daha önce aldığı karara göre uygulanan günlük 7,7 milyon varil olan üretim kısıntısı 1 Ocak'ta günlük 5,7 milyon varil seviyesine çekilecekti.

OPEC dönem başkanı Cezayir, COVID-19 salgınında ikinci dalga karşısında alınan tedbirlerin talep görünümünü zayıflatması nedeniyle üretim kısıntısının cari seviyede 3-6 ay uzatılması fikrini destekliyordu.

COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarından gelen haberlerin salgının yayılmaya devam etmesinin ortaya çıkardığı talepte düşüş endişelerini etmesinin ardan piyasalarda gözler bugün yapılacak OPEC+ Ortak Bakanlar Komitesi toplantısına çevrildi.

Üretim kısıntısının azatılması planının ertelenmesi, Libya'nın üretiminin yeniden günlük 1 milyon varilin üzerine çıkmasının yarattığı arz artışının telafi edilmesine de yardım edecek.

OPEC+'nın petrol arz kısıntısını 1 Ocak'ta günlük 7,7 milyon varilden günlük 5,7 milyon varile indirme planını 3 ay erteleceği beklentileri ile ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 31 cent artışla 44,13 dolar seviyesinden işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 25 cent artışla varil başına 41,59 dolar seviyesinde.