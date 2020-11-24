OPEC'in ekonomi komisyonu kurulu çarşamba ve perşembe günü bir araya gelecek

OPEC+ petrol ve enerji bakanlarının gelecek hafta yapacakları ve 2021 lımı ilk çeyrek üretim miktarına karar vereceleri toplantı öncesinde OPEC ve müttefiklerinin uzmanları bu hafta boyunca toplantılar yapacaklar.

OPEC'in ekonomik komisyonu kurulu Çarşamba ve Perşembe günü bir araya gecek, OPEC+ teknik uzmanları da Cuma günü toplanarak gelecek hafta yapılacak zirveye hazırlıkları tamamlayacaklar.

OPEC delegelerinin verdikleri bilgiye göre OPEC+ bakanlarının gelecek hafta yapılacak toplantıda üretimin 2021 ilk çeyrekte cari seviyede devam ettirilmesi yönünde bir karar almaları bekleniyor.