OPEC'in Teknik Komite toplantısından kısıntısı önerisi gelmedi
OPEC'in Teknik Komite toplantısı üretim kısıntısı konusunda resmi öneri olmadan sona erdi.
GÜNCELLEME
30 Kasım-01 Aralık arasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) üyelerinin resmi toplantısı gerçekleştirilecek.
Resmi toplantı öncesinde dün gerçekleştirilen bakanlar düzeyindeki toplantıdan önümüzdeki dönem üretim kısıntılarına ilişkin resmi mesaj çıkmadı.
Uluslararası ajanslar, OPEC'in mevcut üretim kısıntılarını 3 ay uzatma eğiliminde olduğunu iddia etmişlerdi. Karar, resmi toplantıda alınacak.