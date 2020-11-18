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OPEC'in Teknik Komite toplantısından kısıntısı önerisi gelmedi

OPEC'in Teknik Komite toplantısı üretim kısıntısı konusunda resmi öneri olmadan sona erdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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30 Kasım-01 Aralık arasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) üyelerinin resmi toplantısı gerçekleştirilecek.

Resmi toplantı öncesinde dün gerçekleştirilen bakanlar düzeyindeki toplantıdan önümüzdeki dönem üretim kısıntılarına ilişkin resmi mesaj çıkmadı.

Uluslararası ajanslar, OPEC'in mevcut üretim kısıntılarını 3 ay uzatma eğiliminde olduğunu iddia etmişlerdi. Karar, resmi toplantıda alınacak.