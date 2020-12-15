OPEC+'nın 16 ve 17 Aralık'ta yapılacak toplantıları ertelendi
OPEC ve Rusya öncülüğündeki müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+'ın global arz kısıntısı anlaşmasının uygulanmasını gözden geçirecekleri toplantılar ertelendi.
Foreks
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 16 ve 17 Aralık tarihleri için planlanmış olan Ortak Teknik Komite ve Orta Bakanlar İzleme Komitesi toplantıları sırasıyla 3 ve 4 Ocak tarihlerine kaydırıldılar.
OPEC ve OPEC üyesi olmayan üretici ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının 13'ncü toplantılarıda 4 Ocak 2021'de yapılacak.