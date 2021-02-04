OPEC+'nın arz kısıntısı anlaşmasına uyumu yüzde 101

OPEC Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC), gerçekleştirilen 26. toplantısında arz kısıntısı anlaşmasına uyum oranının aralık ayında yüzde 101 olduğunu belirtti.

OECD ülkelerinde petrol stoklarının 2020'nin son 5 ayında düştüğü de belirtildi. Yapılan üretim kısıntısının nisan 2020'den bu yana piyasadan 2,1 milyar varil petrolü çektiği vurgulandı.

Komite, 2021 yılının, COVID-19 aşısı gelişmelerinin de etkisiyle bir toparlanma yılı olacağı yönündeki iyimserliğin devam ettirildiğini ancak talep yönünde belirsizliklerin devam ettiğini açıkladı.

Diğer yandan, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre stoklarında görülen ABD'nin ham petrol stoklarında görülen günlük 1 milyon varillik düşüş petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol yüzde 0,48 artışla varil başına 58,74 dolara, ABD hafif petrolü (WTI) ise yüzde 0,61 artışla varil başına 56,03 dolardan işlem görüyor.