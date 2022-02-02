OPEC+'nın petrol politikasında değişiklik beklenmiyor

Petrol ihracatçısı ülkelerin, fiyatlardaki artışa ve bu yıl talebin rekor kıracağı tahminlerine rağmen günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirecekleri toplantıda ölçülü üretim artışı politikasına sadık kalacakları tahmin ediliyor.

OPEC+ ülkelerinden beş kaynağın verdiği bilgiye göre üretici ülkelerin bakanları, yüksek petrol fiyatlarına rağmen Mart için planlanmış olan günlük 400,000 varillik (bpd) üretim artışının gerçekleştirilmesi için karar alacaklar.

OPEC+'nın uzman heyeti Salı günü video konferans aracılığıyla bir araya geldi. OPEC+ heyetinin 400,000 bpd üzerinde üretim artışı gerçekleştirme konusunu ele alıp almadığı sorusuna yanıt olarak bir kaynak, "Artışların daha hızlı gerçekleştirilmesi konusu gündeme gelmedi ve ben geleceğinden de şüpheliyim" dedi.

Rusya öncülüğündeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'tan fazlasını gerçekleştiriyor.

OPEC+, ABD ve Hindistan gibi başlıca tüketicilerin salgın hastalık sonrası ekonomik toparlanmaya destek sağlamak için üretimin artırılması yönünde yarattığı baskı ile karşı karşıya kaldı. Ancak çevre dostu yakıtlara geçişin hatalı planlandığını düşünen örgüt, üretimde daha hızlı artış gerçekleştirmeyi reddetti.

OPEC üyelerinin birçoğu son yıllarda yapılan yatırımlarda düşüş gerçekleşmesi nedeniyle petrol üretimini kendi hedefleri doğrultusunda bile yükseltmekte zorlandı.