Otomotivde inen kepenkler paladyumda riski artırıyor

Dünyanın en büyük paladyum üreticisi Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra test ettiği 7 Mart'taki rekor seviye olan 3.417 dolar/ ons seviyesinden yüzde 35 geri çekilen paladyum talep baskısı hissediyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'deki 2’nci COVID dalgasının 2020 yılından daha büyük etki yaratacağı beklentisi ve savaşın göbeğindeki Rusya’da otomobil fabrikalarının art arda kapanması paladyum fiyatlarını dalgalandırıyor.

Çin’de 2021 yılında çoğu yurt içinde üretilen 26 milyon adet satış gerçekleştirilmişti. Ülkenin otomotiv pazarında otokatalizör olarak paladyum ve rodyum talebi sırasıyla 2.5 milyon ons ve 280 bin ons idi.

Bu yıl sıfır COVID politikasının etkisiyle hafif araç üretiminin yüzde 4 azalarak 25 milyona inmesi bekleniyor. Bunun da paladyum, platin ve rodyum için otokatalizör talebini sırasıyla 100 bin ons, 18 bin ons ve 12 bin ons azaltacağı tahmin ediliyor.

Rusya’da kepenk iniyor, talep 50 bin ons azalacak

Rus otomotiv endüstrisi de kepenk indiriyor. Yabancı otomobil üreticileri ülke genelinde rölantide çalışıyor ya da fabrika kapatıyor. Son olarak Renault geçtiğimiz günlerde ülkede kendi markasıyla yapılan otomobil üretimini süresiz olarak durdurduğunu duyurdu. Geçtiğimiz hafta Stellant, Rusya'da hafif ticari araçlar üreten Mitsubishi ile birlikte çalıştığı 11.000 adetlik bir fabrikayı kapattı. Bu gelişmeler ülkenin araç arzını azaltıyor ve paladyum talebini azaltıyor. Ülkede yeni otomobil satışları mart ayında yüzde 63 oranında düştü. Üretimin daha önceki beklentilerin altında kalmasının, paladyum talebinde 50 bin ons kayba yol açacağı hesaplanıyor.

Düşüş yolculuğu hız kesiyor

Paladyum, rekorun yaklaşık yüze 35 altında ons başına 2.200-2.300 bandında fiyatlanıyor. Skcharting. com'un baş teknik stratejisti Sunil Kumar Dixit'e göre, paladyumun düşüş yolculuğu durabilir. Dixit, "Zirveden bu yana gördüğümüz düşüşün hızı azaldı. 2.025 doların üzerinde güçlenme mümkün. Yukarı yönlü hareketlerde 2.270 ila 2.330 dolar arasında kalırsa 2.530 doların test edilmesini beleyebiliriz" diyor.