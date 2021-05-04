Paladyum arz endişeleriyle rekor tazeledi

Palladium fiyatları salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi ve otomobiller için emisyon kontrolünde kullanılan katalitik konvertörlerde kullanılan metal kıtlığı endişelerinin yol açtığı rekorunu yükseltti.

2016 yılında ons başına 500 dolar olan paladyum fiyatı pandemi başladıktan sonra 2.875 dolara yükselmişti.

Elektrikli araçlara kayış paladyuma olan talebi düşürebilir ancak sıkılaşan çevre düzenlemeleri otomotivcilerin yakıtlı motorlarda daha fazla paladyum kullanmasını gerektiriyor.

En büyük paladyum üreticisi Nornickel'in iki madende kesinti ilan ettiği mart ayı ortasından bu yana otokatalizör fiyatları yaklaşık yüzde 21 artarken piyasadaki arz endişelerini artırdı.

Saxo Bank'ın emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, "Palladium, düşük likidite ve güçlü momentum ile kendi dünyasında yaşıyor, potansiyel olarak onu daha da yukarı çekiyor," dedi, ancak paladyumun 3 bin doları aşmasının bir fiyat düzeltmesi getirebileceğini ekledi.