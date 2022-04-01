Paladyum başını tavana çarptı, toparlanmaya çalışıyor

Küresel arzın yüzde 40’ının geldiği Rusya’ya yönelik yaptırım endişesiyle 3.400 doları aştıktan sonra ons paladyum, sert şekilde geriledi. Paladyum arzında korkulan olmayınca ve Rusya paladyum satışı için yeni rotalar bulunca fiyatlar 1 ayda yüzde 12 düşerek 2.200 dolara indi. Ancak barış görüşmelerinde somut adımlar gelmemesi uzmanlara göre paladyumu yeniden ‘al’ bölgesine soktu. Fiyatların 2.350-2.400 seviyesine yükselebileceği tahmin ediliyor. Rusya'ya yönelik yaptırımların ülkenin platin grubu metaller (PGM) piyasaya sürme yeteneğini nasıl etkileyeceği konusunda tartışmalar sürüyor. Paladyum liginin en büyükleri Peki paladyumda diğer büyük üreticiler kimler? 2021 yılı verilerine göre ilk beş

ülke şöyle sıralanıyor:

■ 1. GÜNEY AFRİKA: 80 BİN KG

Güney Afrika, dünyanın en büyük platin madenciliği ülkesi ve önemli bir paladyum üreticisidir. 63 milyon kilogram ile dünya çapında bilinen en büyük PGM rezervine sahip. ABD Jeolojik Araştırmasına göre, Güney Afrika'daki PGM üretimi 2021'de yüzde 13 arttı. Ülkenin yıllık paladyum üretimi 80 bin kg.

■ 2. RUSYA: 74.000 KG

Dünyanın en büyük ikinci platin madenciliği ülkesi olmasına rağmen, Rusya'nın yıllık üretimi 2021 için 19.000 kilogram ile Güney Afrika'nın büyük bir farkla gerisinde kalıyor. Bununla birlikte, Rusya'nın geçen yılki paladyum üretimi Güney Afrika'nın 2021 üretim seviyelerinin sadece 6.000 kilogram gerisindeydi. Norilsk Nickel, dünyanın en büyük paladyum üreticisi ve 2021 ile 2030 yılları arasında altyapı iyileştirmesine 35 milyar ABD Doları yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

■ 3. KANADA: 17 BİN KG

Kanada'nın güçlü paladyum üretimi, onu PGM pazarında küresel bir oyuncu haline getiriyor. Ülke, 310 bin kilogram bilinen PGM rezervine sahip ancak ülkedeki keşifl er sürüyor. 2021'de Kanada'nın paladyum üretimi 17 bin kg olarak gerçekleşti. Kanada PGM üretimi esas olarak Ontario eyaletinde gerçekleşiyor.

■ 4. ABD: 14 BİN KG

Montana'daki Stillwater Kompleksi, ABD'deki tek birincil PGM üreticim alanı. 2017 yılında Sibanye tarafından 2,2 milyar ABD Doları tutarında bir anlaşmayla satın alınan Güney Afrika merkezli şirket, faaliyetlerini genişletmeyi ve Güney Afrika'daki eskiyen madenlere olan bağımlılığını azaltmayı başardı. Ülkenin yıllık paladyum üretimi 14 bin kg civarında.

■ 5. ZİMBABVE: 13 BİN KG

2013 yılından itibaren PGM'lerin üretimi teşvik ediliyor. Robert Mugabe'nin istifası ve sonrasında göreve Emmerson Mnangagwa'nın atanması, ülkenin gelişen madencilik endüstrisine hükümet desteğini artırdı. Yıllık üretim 13 bin kg.