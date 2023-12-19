Paladyum, Şubat 2022'den bu yana en yüksek haftalık kazancını sağladı

Değerli metallerde geçen hafta yükseliş eğilimi hakimdi. Geçen hafta altının onsu yüzde 0.8, gümüşün onsu yüzde 3.5, paladyum yüzde 23.7, platin yüzde 2.5 değer kazandı. Paladyum, böylece Şubat 2022'den bu yana en güçlü haftalık kazancını sağladı. Analistler, güvercin beklentilerin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydederek, tahvil faizlerindeki gerilemenin de altının alternatif maliyetini baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, İngiltere, Rusya'yı hedef alan ve İngiliz vatandaşlarının ve şirketlerinin çok çeşitli Rus metalleriyle ticaretini yasaklayan yeni yaptırımlar duyurması sonrasında paladyumda sert yükselişler görüldü. Bakır, nikel, alüminyum, kurşun ve çinkoyu da kapsayan, Rusya'da bulunan veya Rus menşeli metallerin ediniminin kısıtlanacağına yönelik haberler arz endişelerini öne çıkardı. Yaptırımlar, Rusya'dan paladyum tedarikini içermese de bu ülkenin arzın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturması nedeniyle paladyumun fiyat tepkisi sert oldu. Bu gelişmelerle geçen hafta tezgah üstü piyasada bakır yüzde 1.3, kurşun yüzde 2.5, alüminyum yüzde 3, nikel yüzde 1.6, çinko yüzde 2.3 değer kazandı.