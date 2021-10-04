Pamuk fiyatları 10 yılın zirvesini gördü: Tekstilde maliyetler yükselir mi?

Arz endişeleri, stoklardaki düşüş, teslimata yönelik yaşanan sıkıntılar ve konteyner yetersizliği tarım emtia fiyatlarının artmasına yol açarken, geçen hafta pamuğun performansı dikkati çekti.

Olumsuz hava koşulları ve sevkiyattaki sıkıntılarının arzı tehlikeye sokması, fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

Pamuk geçen hafta 1,07 dolarla hem 10 yılın zirvesini gördü hem de yüzde 8,8 ile en çok değer kazanan ürünlerden bir tanesi oldu. Pamuk fiyatları böylece 10 yıldır ilk defa 1 doları aştı.

Analistler, pamuktaki fiyat artışlarının tekstil maliyetlerinin de yükselebileceği anlamına geldiğini belirtti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dolar endeksinin 93 dolar üzerinde kalmaya devam ettiğini, bunun da varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Ergezen, Hindistan'da pamuk kurdu salgını bulunduğunu, bu nedenle rekoltenin düşeceği endişelerinin etkili olduğunu aktardı. Ergezen, Hindistan'ın dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Öte yandan geçen hafta buğday yüzde 4,4, kahve yüzde 5, mısır yüzde 2,9, şeker yüzde 2,1, kakao ise yüzde 5 değer kazandı.