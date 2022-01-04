Paris'te buğday fiyatı 2 haftanın dibinde
Paris'te buğday fiyatı 2 haftanın en düşük seviyesine indi.
Foreks
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Euronext Paris'te vadeli buğday fiyatı yeni yılın ilk gününde de düştü. Son 3 iş gününü düşüşle kapatan buğday fiyatı, dün son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.
Paris'te gösterge konumdaki Mart 2022 vadeli unluk buğdayda fiyat 272,25 euro/ton seviyesini gördüğü günü, 4,50 euro, yüzde 1,6 düşüşle 274 euro/ton seviyesinden tamamladı.
Euronext'te Şubat vadeli kolza tohumu fiyatı ise yüzde 2,3 artarak 771,25 euro/ton seviyesine çıktı.