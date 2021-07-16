Paslanmaz çelikte rekor düzey

Çin'de paslanmaz çelik vadeli işlemleri, bugün yüzde 5'ten fazla yükseldi. Artışın keskin olmasında, güçlü tüketim talebi ve hammadde tedarik sorunu etili oldu. Ancak çelik sektöründe üretim kısıntısı endişeleri ayrıca fiyatları destekledi.



Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ağustos vadeli paslanmaz çelik, erken saatlerde yüzde 5,1 artarak ton başına 18 bin 895 yuana (2 bin 922 dolar) kadar yükseldi ve tarihi zirvesini gördü



Haftalık olarak ise paslanmaz çelik vadeli işlemleri yüzde 8,9 artış yolunda ilerliyor.



ShFE'de inşaat demiri yüzde 0,2, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,1 düştü.



Dalian Emtia Borsası'nda eylül vadeli demir cevheri ise yüzde 2,9 artarak on başına 1.253 yuandan işlem gördü.

Nikel fiyatları, yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Nikel fiyatları, bugünkü işlemlerde paslanmaz çelik kazançlarını takip ederek yaklaşık beş ayın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, metale yönelik talebin sıkı tedarik ortamında güçlü olarak devam ettiğini belirtti.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli nikel, yüzde 2,3 artarak ton başına 19 bin 205 dolar ile 25 Şubat'tan beri en yüksek seviyesine vardı.



Shanghai Vadeli işlemler Borsası'nda Ağustos vadeli nikel, yüzde 3,1 artarak ton başına 142 bin 950 yuana (22 bin 110 dolar) çıktı ve 26 Şubat'tan beri en yüksek seviyeyi gördü.



Gelecek yıllarda elektrikli araç bataryaları için nikel talebinin artması beklenirken, paslanmaz çelik hala metal tüketiminde önemli alanı kapsıyor.



LME'de bakır fiyatları yüzde 0,1 artarak ton başına 9 bin 495 dolara, alüminyum yüzde 0,3 artarak ton başına 2 bin 525 dolara ve kalay yüzde 1,4 artarak ton başına 33 bin 590 dolara çıktı.