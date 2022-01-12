Petrol 2 ayın en yüksek seviyesini gördü

Omicron varyantının COVID-19 vaka sayılarında büyük artışa yol açmasına rağmen önde gelen ekonomilerin kapanma, karantina tedbirlerine başvurmamaları petrol fiyatlarına destek veriyor.

OPEC+'nın üretim artırımı kararı almasına karşın bazı üyelerin verilen kota kadar üretimi artırmakta zorlandığı haberleri de petrol fiyatlarındaki pozitif seyirde etkili.

2021 yılının ilk çeyreğinde, güçlü küresel ekonomik toparlanmaya bağlı olarak petrolde arz eksikliği yaşanacağı endişelerinin de etkisiyle bu gün ICE'de Mart vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 84 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

10 Kasım'dan bu yana ilk kez 84 dolar/varil seviyesini aşan Brent petrolü şu sıralarda düne göre 44 cent artışla 84,16 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Şubat vadeli Batı Teksas petrolü de 46 cent artışla 71,68 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Brent petrolünde yukarı hareketin 85,68 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini ifade ediyorlar. Bu seviyeye giden bir harekette ilk direnç noktası 84,67 dolar olarak ifade edilirken, destekler ise 83,04 ve 82,10 dolar aralığında. Buranın kırılması halinde 81,57 dolar güçlü destek olarak görülüyor.