Petrol, 55 doları aşarak 11 ayın zirvesinde



Petrol fiyatları, artan COVID-19 vakalarına rağmen Suudi Arabistan’ın üretimi azaltacağı haberleriyle son 11 ayın zirvesine ulaştı. Türkiye’de de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak görülen Brent ham petrolü TSİ 15:55 itibariyle varil başına 55.18 dolara, Batı Teksas Petrolü (WTI) de varil başına 51.49 dolara yükseldi.



Suudi Arabistan, hangi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin yeni COVID-19 karantina önlemleri sebebiyle üretimi sabit tutacağı ve hangilerinin üretimi azaltacağı üzerine yapılan toplantıda, Şubat ve Mart ayında üretimi günlük bir milyon varil azaltmayı kabul etti. Öte yandan analistler, petrol fiyatlarındaki mevcut artışın daha güçlü bir taleple desteklenmemesiyle fiyatların gelecek aylarda düşebileceği uyarısı yapıyor.