Petrol, Delta ve açılma arasında 75 dolarda tutundu

Hilal SARI

Küresel petrol fiyatları, dünya genelinde aşılamanın yaygınlaşması ve kısıtlamaların büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 70 dolar üzerindeki güçlü seyrini korurken, ABD’de petrol stoklarının Ocak 2020’den bu yana en düşük düzeye inmesi Brent petrolü tekrar 75 doların üzerine çıkardı.

Delta varyantının gelecek aylardaki talebi olumsuz etkileyebileceği endişelerine rağmen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) kesintilerin devam etmesi konusunda anlaşması ve üreticilerin ötelenmiş talebe yetişemeyebileceği ihtimaliyle petrol fiyatları son üç ayda yüzde 10’luk bir yükseliş kaydetti. Yıl başından bu yana gerçekleşen ralli ise Brent için dün TSİ 14:52 itibariyle yüzde 39, ABD hafif petrolü WTI için ise yüzde 46. WTI dün aynı saatlerde 73,27 dolara kadar yükselirken, Brent gün içinde 75,55 dolara kadar çıktı.

Pandemi öncesi talebe ulaşmak gelecek yılı bulabilir

Sektör uzmanlarının bazıları ABD ve Avrupa’da yakıt talebinin plato yapmaya başlamasından endişeli. Küresel petrol talebinin pandemi öncesi düzeylere gelmesi birçok ülkede vakaların artması ve önümüzdeki sonbahar ve kış döneminde mobiliteyi kısıtlayıcı gelişmeler olabileceği endişesiyle gelecek yılı bulabileceği tahmin ediliyor. Citi bir müşteri notunda bu endişeleri şöyle aktarıyor: “Talep görünümüne yönelik riskler Avrupa genelinde halka açık toplaşmalara yönelik kısıtlamaların artmasıyla tekrar güçlendi. Petrol piyasasında birkaç kez kısıtlamanın etkisi görüldü ancak küresel ekonomik iyileşmeyi raydan çıkartabilecek bir güçte değildi bu etkiler.” Öte yandan İran’ın nükleer görüşmelerin durması nedeniyle ABD’yi suçladığı açıklaması da pazara “İran petrolü pazara öngörülenden daha geç dönecek” mesajı vererek fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

Devler toparlanıyor, hisseleri geri alacaklar

Avrupalı petrol devleri, bu yıl ralli yapan petrol fiyatlarının şirketlerin finansal sonuçlarına olumlu yansıması sonrası hem temettülerini artırıyor hem de hisse geri alım programları başlatıyor. Geçen yıl petrol fiyatlarında yaşanan çöküş sonrası büyük maliyet kesintilerine ve işten çıkarmalara giden Royal Dutch Shell, Fransız TotalEnergies ve Norveç’li Equinor hisse geri alım programı başlatılacaklarını duyurdu. Shell CEO’su Ben van Beurden konuya ilişkin açıklamasında “Pazara görünümün çok iyimser olduğunu ve nakit akışımızın çok güçleneceğine dair güvenimizin tam olduğunu göstermek istedik” diyerek 2 milyar dolarlık hisse geri alım programınının arkasında yatan dinamiği aktarıyor. TotalEnergies de bu yıl 25 milyar dolar üzerinde nakit akışı yaratmayı öngörüyor ve hisse geri alım programı başlatacak. Equinor da çarşamba yaptığı açıklamada 3. çeyrek sonu itibariyle hisse geri alım programının 300 milyon doları bulacağını öngördüklerini belirtti.

Delta temmuzda aylık düşüş getirecek

Haziranda iki yıldan fazla bir sürenin ardından ilk kez tekrar 75 doların üzerine çıkan Brent, bulaş oranı ilk İngiltere’de görülen ve kısa sürede tüm dünyada baskın hale gelen Alfa varyantından da yüksek olan Delta varyantı endişeleriyle temmuz ayını kayıpla kapamaya hazırlanıyor. Son bir aylık hareketine bakıldığında Brent sadece yüzde 0,1 yükseliş kaydederken, WTI’da yüzde 0,4’lük düşüş gerçekleşti.

Fiyatlardaki etkisi henüz çok görülmedi

Avustralya merkezli yatırım bankası ANZ analistleri ABD’deki petrol stoklarının düşüşünü “Delta varyantının mobilite üzerinde henüz çok bir etkisi görülmediği anlamına geliyor” ifadeleriyle değerlendiriyor. ABD ham petrol stokları 23 Temmuz’la biten haftada 4,1 milyon varil düşmüştü.