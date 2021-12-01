Petrol fazlasında artış bekleniyor
OPEC+, 2022 yılının ilk çeyreğinde petrol fazlasında artış bekliyor.
Reuters
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OPEC+, önümüzdeki yıl ocak ayında petrol fazlasının günde 2 milyon varile, şubatta günde 3.4 milyon varile, martta ise 3.8 milyon varile yükselmesini bekliyor.
Reuters'ta yer alan habere göre OPEC+ raporunda, "Omicron varyantının etkilerini özellikle Afrika ve Avrupa'da genel olarak jet yakıtlarında görüyoruz" ifadeleri yer aldı.
Raporda, Avrupa'daki ulaşıma yönelik yakıt talebinin de etkilenebileceği ifade edildi