Petrol fiyatları 2,5 yılın zirvesinden döndü

Gözlerin OPEC+'nın 1 Temmuz'da yapacağı toplantıya çevrildiği petrol piyasalarında Brent petrolünün fiyatı bu sabah Ekim 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti.



Petrol fiyatlarının yükselmesinde 2015 nükleer anlaşmasına dönülmesi müzakerelerin bir anlaşmaya varılmasının önündeki zorlukların devam ettiği ve İran'ın küresel piyasalara petrol arzının bu yıl artmayacağı değerlendirmeleri de rol oynadı.



ICE'de ağustos vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 76,60 dolar varil, NYMEX'de ABD hafif petrolü (WTI) 74,45 dolar seviyelerini test ettiler.



Brent petrolü bu seviyelerden gelen kar realizasyonlarının etkisi ile 76 dolar/varil seviyelerine geri geldi.



Batı Teksas petrolü de cuma gününe göre 5 cent kayıpla 74,00 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, OPEC+'nın 1 Temmuz toplantısında üretimin ağustos ayında sadece 500 bin varil/gün artırılması yönünde bir karar vermesinin beklendiğini, bu beklentinin gerçekleşmesi halinde petrol fiyatlarında yukarı hareketin destek bulacağını da belirtiyorlar.