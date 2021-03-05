Petrol fiyatları 30 ayın zirvesine yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC +), petrol piyasalarının daha hızlı toparlanmaya başlaması ve ham petrol fiyatlarını yüzde 1'den fazla artırmasıyla üretim artışına gitmemeye karar vererek beklentileri şaşırttı.

Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini bir ay daha uzatacağı iddia ediliyor. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, kartelin petrol piyasalarının toparlanmasıyla ilgili belirsizlik sürerken "dikkatli ve proaktif bir yaklaşım" izlemeyi seçtiğini kaydetti.

Gelişmeler etkisiyle mayıs ayı teslimatları için Brent petrol yüzde 1,74 deüğer kazanarak varil başına 67,90 dolara yükseldi ve 2018 yılının kasım ayından bu yana en yüksek seviyesinde işlem gördü. ABD hafif petrolü (WTI) ise nisan teslimatları için yüzde 1,60 artışla varil başına 64,85 dolara yükselerek, 30 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.