Petrol fiyatları 74 dolara çekildi

Petrol fiyatları, küresel talebin hızla artacağı beklentileri etkisiyle 75 doların üzerine kadar yükseldikten sonra, 74 dolar düzeyine çekildi.

Küresel petrol piyasalarında Brent’in varili TSİ 15:15’de yüzde 0,06 düşüşle 74,44 dolara, ABD hafif petrolü (WTI) ise yüzde 0,69 düşüşle 73,15 dolara çekildi. Petrol fiyatları dün Brent'te yüzde 1,9, WTI’da ise yüzde 2,8 artmıştı.

Petrol fiyatları, küresel COVID-19 aşılarının hızına ilişkin iyimserlik ve yaz seyahatinde beklenen toparlanma konusunda son dört haftadır yükselişte.

Rakuten Securities emtia analisti Satoru Yoshida, iyileşen talep görünümü etkisiyle piyasa hissiyatının güçlü bir durumda olduğunu ve Asya hisse senedi piyasalarındaki rallinin de risk iştahını artırdığını söylüyor.

Asya piyasalarının, yatırımcıların ekonomik büyümeye odaklanmasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını beklenenden daha erken artırmasıyla ilgili endişeleri kısmen dengelemesiyle dört haftanın en düşük seviyesinden yükselişe geçen hisseler toparlanmasını sürdürüyor.

BofA Global Research sene sonu ve gelecek sene için petrol fiyatları tahmini yukarı yönlü revize etti ve petrol fiyatlarının 2022 yılında varil başına 1000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Emtia brokerı Fujitomi analisti Toshitaka Tazawa, ham petrol stoklarının dört haftadır düştüğü için yatırımcıların haftalık ABD envanter verilerine odaklandığını söyledi.

Reuters'in pazartesi günü yaptığı ön ankete göre, ABD ham petrol stoklarının art arda beşinci hafta düşmesi beklenirken stoklar geçtiğimiz hafta yükseldi.

Tazawa, "Petrol fiyatlarının, Avrupa ve ABD’deki ekonomik toparlanmayla birlikte yakıt talebinin hızla artacağı beklentileri ile yükselmesi bekleniyor." dedi.

Dünyanın en fazla işlem gören iki petrol sözleşmesi arasındaki fiyat farkı, yedi aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine daraldı ve bu da ABD petrol üretiminin hala COVID-19 sıkıntılarında olduğunu ve piyasada arzın yetersiz kalacağını gösteriyor.

İran nükleer anlaşmasını canlandırma müzakereleri, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini İbrahim Reisi'nin kazanmasının ardından Pazar günü duraklatılmıştı.

Reisi, pazartesi günü İran ile altı ülke arasındaki 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma görüşmelerini destekledi, ancak Washington tüm yaptırımları kaldırsa bile ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi kesinlikle reddetti.

Fujitomi'den Tazawa, "Yeni sert başkan nedeniyle İran ham petrolünün piyasaya dönme olasılığının düşük olması da piyasayı destekliyor" dedi.



