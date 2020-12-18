Petrol fiyatları 9 ayın zirvesinden çekildi

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 9 ayın zirvesinin test edilmesinin ardından, artan COVID-19 vakalarının talep konusunda yarattığı endişelerinde etkisi ile bir miktar geriledi.

Petrol fiyatlarının gerilemesinde, ABD'de federal hükümetin kapanmasını önleyecek harcama tasarısının bu gece yarısına kadar Kongre'den geçmesi gerekmesine karşı, bu tasarı ile bir arada değerlendirilen yeni COVID-19 teşvik paketi üzerinde nihai uzlaşmaya henüz varılamaması da etkili oldu.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu saban 51,25 dolar seviyesine kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre 23 cent düşüşle 51,27 dolar seviyesinde.

NYMEX'de ABD hafif petrolü de düne göre 14 cent kayıpla varil başına 48,21 dolar düzeyinden işlem görüyor.

Analistler, COVID-19'a karşı aşı cephesinden olumlu haberler gelmeye devam etmesinin petrol fiyatlarında hızlı bir gerilemeyi engellediğini ifade ediyorlar.