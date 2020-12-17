Petrol fiyatları 9 ayın zirvesine yükseldi

Petrol fiyatları, ABD stoklarında görülen 3,1 milyon varillik azalış etkisiyle yüzde 1 artarak mart ayından bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.

Diğer yandan, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci'nin ABD'de 2021 yılının sonlarına doğru normalleşme olacağını öngördüğünü açıklaması, yatırımcıların petrol piyasalarında iyileşme olacağı konusunda iyimserliğini artırdı.

Gelişmeler etkisiyle Brent petrol yüzde 1,17 artışla 51,68 dolara ve ABD hafif petrolü yüzde 1,28 artışla 48,43 dolara yükseldi.