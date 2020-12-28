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Petrol fiyatları ABD'den gelen haberlerle toparlandı

ABD destek paketi ve bütçe tasarısının onaylanması petrol fiyatlarındaki kayıpların toparlanmasına neden oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Başkanı Donald Trump'ın COVID-19 salgınına yönelik toplam 2,3 trilyon dolarlık destek paketi ve bütçe tasarısını onaylamasıyla kısa vadeli talep endişelerinin zayıflaması ile petrol fiyatları yükseldi.

Diğer yandan, Almanya, İtalya ve Çekya gibi Avrupa ülkelerinin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısı uygulamalarına başlaması da COVID-19 endişelerini hafifletirken, petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.

Gelişmeler etkisiyle Brent petrol yüzde 1,33 artışla 51,97 dolara, ABD hafif petrolü ise yüzde 1,43 artışla 48,92 dolara yükseldi.