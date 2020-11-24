Petrol fiyatları aşı umutlarıyla 3 ayın zirvesinde

Brent petrol fiyatları, COVID-19 aşısı hakkındaki olumlu haberlerin talebi artıracağı umutlarıyla yükselirken, eylül ayının başından bu yana ilk kez 46 doları aştı.

Diğer yandan ABD'de federal kurumlar arasındaki organizasyon ve başkanlık geçiş işlemlerinden sorumlu olan hükümete bağlı yarı özerk kurum Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu duyurdu.

Gelişmeler etkisiyle ocak ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 0,87 artışla varil başına 46,46 dolara ve ABD hafif petrolü fiyatları ise yüzde 1 artışla varil başına 43,49 dolara yükseldi.