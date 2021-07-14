Petrol fiyatları Çin’in alımları azaltmasıyla geriledi

Çin'in petrol ithalatının yılın ilk 6 ayında azalmasının talepte büyümeye yönelik endişeleri yeniden ön plana çıkarması petrol fiyatlarını bir miktar geriletti.



Ancak OPEC+'ın üretim miktarı konusundaki anlaşmazlığının devam etmesinin kısa vadede arz eksikliğinin derinleşmesine yol açabileceği endişeleri fiyatlara destek vermeye devam ediyor.



ICE'de eylül vadeli Brent petrolü bu sabah 28 cent düşüşle varil başına 76,21 dolar seviyesinden işlem görüyor. Batı Teksas petrolü de 36 cent düşüşle varil başına 74,89 dolar seviyesinde.



Analistler, artan petrol fiyatlarının rafinerilerin kar marjlarını aşağı çekmesinin önümüzdeki dönemde talep üzerinde aşığı yönlü bir baskı oluşturacağı endişelerinin yavaş yavaş fiyatlanmaya başladığını ifade ediyorlar.



Batı Teksas petrolü için destek seviyesini 74,73 dolar olarak ifade eden analistler, buranın kırılması halinde 73,62 dolara doğru bir geri çekilme olabileceğine dikkat çekiyorlar. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk direnç 75,05 dolar ve buranın üzerinde 75,90 dolar hedefi bulunuyor.



Brent petrolü için hedefi varil başına 77,84 dolar olarak işaret eden analistler, ilk destek olarak 76,07 doları ve buranın altında 75,64 dolar seviyesini gösteriyorlar.