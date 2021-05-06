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Petrol fiyatları dünkü gerilemenin ardından yönü yeniden yukarı çevirdi

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, dün gerçekleşen güçlü düzeltme ardından bugün yeniden yönü yukarı çevirdiler.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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API'nın açıkladığı verilerin ABD petrol ve benzin stoklarında güçlü  düşüşe işaret etmesinin etkisi ile dün 70 dolar sınırına yükselen ancak günü varil başına 68,96 dolar seviyesinden kapatabilen Brent petrolü,  bu sabah varil başına 58,34 dolara kadar gerilese de şu sıralarda düne göre yüzde  0,29 artışla varil başına 69,16 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Hindistan'da hızla artan COVID-19 vakalarının dünyanın  bir problemi haline geleceği endişelerinin petrol fiyatlarını baskı  altında tuttugunu ifade ediyorlar.

Brent petrolü için direnç seviyesi olarak varil başına 69,65 doları işaret eden analistler, geri çekilmelerde desteklerin 68,43 ve 67,14 dolar olduğunu  belirtilyorlar.