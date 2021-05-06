Petrol fiyatları dünkü gerilemenin ardından yönü yeniden yukarı çevirdi

API'nın açıkladığı verilerin ABD petrol ve benzin stoklarında güçlü düşüşe işaret etmesinin etkisi ile dün 70 dolar sınırına yükselen ancak günü varil başına 68,96 dolar seviyesinden kapatabilen Brent petrolü, bu sabah varil başına 58,34 dolara kadar gerilese de şu sıralarda düne göre yüzde 0,29 artışla varil başına 69,16 dolardan işlem görüyor.



Analistler, Hindistan'da hızla artan COVID-19 vakalarının dünyanın bir problemi haline geleceği endişelerinin petrol fiyatlarını baskı altında tuttugunu ifade ediyorlar.



Brent petrolü için direnç seviyesi olarak varil başına 69,65 doları işaret eden analistler, geri çekilmelerde desteklerin 68,43 ve 67,14 dolar olduğunu belirtilyorlar.