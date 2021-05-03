Petrol fiyatları Hindistan kaynaklı endişeler etkisiyle geriletti

Hindistan'da günlük COVID-19 vaka sayısının 12 gündür 300 binin üzerinde seyretmesinin, küresel talepte iyileşme beklentilerini gölgelemesi petrol fiyatlarını aşağı çekiyor.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 31 cent kayıpla 66,45 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de ABD hafif petrolü ise cuma gününe göre 30 cent düşüşle varil başına 62,28 dolar seviyesinde.



Petrol fiyatları üzerinde Hindistan endişelerinden kaynaklı bir baskı olsa da anketler fiyatlarda yukarı harekete işaret etmeye devam ediyor.

Reuters tarafından 49 ekonomist ile yapılan ankete göre Brent petrolü için 2021 yılı ortalama fiyat tahmini önceki aydaki varil başına 62,30 dolardan varil başına 64,17 dolar seviyesine yükseldi.